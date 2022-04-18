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Новости 11:59

"Медиазона"* больше не будет маркировать свою информацию как иноагент

фото ЗакС политика "Медиазона"* больше не будет маркировать свою информацию как иноагент

Редакция "Медиазоны"* объявила о том, что с понедельника 18 апреля перестает помечать свои сообщения так, как того требует законодательство об иностранных агентах. Ранее стало известно, что главный редактор медиапроекта Сергей Смирнов** покинул Россию. По его признанию, специальная плашка с предупреждением о статусе издания раздражала и читателей, и журналистов: он и его коллеги "выли из-за него каждый день".

Переломным событием для редакции стал день 24 февраля, когда началась военная спецоперация РФ на Украине: "Медиазона"* не хочет называть украинские события так, как это предписывает Роскомнадзор.

"Сейчас мы оказались в очень сложной ситуации из-за наложенных на российские банки санкций и ухода из страны Visa и MasterCard — за один месяц мы лишились 70% ваших регулярных пожертвований", - также говорится в сообщении.

Отметим, что без включенного VPN сайт "Медиазоны"* не открывается в России с начала марта: Генпрокуратура потребовала заблокировать его из-за характера освещения изданием военной спецоперации.

*"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Сергей Смирнов внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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