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Суд постановил избавить акваторию Ждановки от понтона

фото ЗакС политика Суд постановил избавить акваторию Ждановки от понтона

Кировский районный суд Петербурга запретил ООО "Атачи" использовать акваторию реки Ждановки и обязал компанию убрать оттуда самовольно размещенный понтон, сообщила 18 апреля природоохранная прокуратура Петербурга. Иск был подан надзорным ведомством после проведенной проверки.

Как сообщили в прокуратуре, проверка состоялась после поступившего сигнала от городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Согласно информации, ООО "Атачи" без получения разрешительной документации разместило плавучий объект в водах Ждановки. После проведенной проверки прокуратура составила представление в адрес генерального директора компании, однако нарушение исправлено не было.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием запретить фирме пользоваться водным объектом. Исковые требования были полностью удовлетворены судом, исполнение постановления находится на контроле природоохранной прокуратуры.


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