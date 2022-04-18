В Новгороде арестовали мужчину, завернувшегося в мешок цветов украинского флага

Суд в Великом Новгороде постановил арестовать на семь суток гражданина, устроившего акцию возле здания местного Кремля. Как пишет объединенная пресс-служба судов региона, активист завернулся в мешок, раскрашенный в цвета украинского флага, и лег у памятника "Тысячелетие России".

Прибывшим на место событий полицейским демонстрант подчиниться отказался, после чего был задержан. На него составили два протокола: по статье о дискредитации армии и по статье о неповиновении полиции. Помимо семи суток спецприемника акционисту присудили штраф в размере 45 тысяч рублей.