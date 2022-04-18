ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:35

В Новгороде арестовали мужчину, завернувшегося в мешок цветов украинского флага

фото ЗакС политика В Новгороде арестовали мужчину, завернувшегося в мешок цветов украинского флага

Суд в Великом Новгороде постановил арестовать на семь суток гражданина, устроившего акцию возле здания местного Кремля. Как пишет объединенная пресс-служба судов региона, активист завернулся в мешок, раскрашенный в цвета украинского флага, и лег у памятника "Тысячелетие России".

Прибывшим на место событий полицейским демонстрант подчиниться отказался, после чего был задержан. На него составили два протокола: по статье о дискредитации армии и по статье о неповиновении полиции. Помимо семи суток спецприемника акционисту присудили штраф в размере 45 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама