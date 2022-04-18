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Новости 13:54

Янтарная комната в Царском селе стала доступна в цифровой версии

фото ЗакС политика Янтарная комната в Царском селе стала доступна в цифровой версии

Желающие полюбоваться знаменитой Янтарной комнатой в Царском селе теперь смогут сделать это не только в Екатерининском дворце, но и воспользовавшись виртуальной экскурсией, о чем сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Над проектом при участии "Газпрома" работали примерно год. По мнению директора музея Ольги Таратыновой, результат стал самой четкой из имеющихся цифровых версий комнаты. Преимущество виртуального осмотра убранства комнаты состоит в том, что объекты можно приближать практически на любое расстояние.

Напомним, что Янтарный кабинет, подаренный Петру I, бесследно пропал в годы Великой Отечественной войны. К 300-летию Петербурга комнату воссоздали из калининградского янтаря.


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