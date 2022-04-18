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Новости 14:11

Губернатор Ленобласти переименовал себя в ДроZденко в Telegram

фото ЗакС политика Губернатор Ленобласти переименовал себя в ДроZденко в Telegram

Губернатор Ленинградской области выразил свою поддержку буквам латинским V и Z, изменив 18 апреля название своего Telegram-канала на "Александр ДроZденко". Подобный поступок он объяснил стремлением "поддержать исторический алфавит".

"Некоторые западные любители словесности предлагают запретить, или временно отменить буквы V и Z в латинице. Хорошо ещё не отменить всю азбуку. Маразм крепчает", — заявил глава региона.

Латинские буквы Z и V используются российскими войсками для обозначения техники в ходе спецоперации на Украине. В начале марта в Минобороны объявили, что символ Z означает "За победу". Букву V в министерстве интерпретировали как "Сила V правде" и "Задача будет выполнена". В конце марта власти Эстонии и Германии предложили запретить подобную символику.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко


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