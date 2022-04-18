На Веронику Никульшину* из Pussy Riot завели "иноагентское" дело

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении участницы панк-группы Pussy Riot Вероники Никульшиной*, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Владимира Воронина. Ей вменяют статью 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). Дело будет слушаться в столичном суде 28 апреля.

Прошлым летом, после участившихся административных арестов, активистка уехала из России. Статус иноагента ей присвоили перед новогодними праздниками. Наиболее громкий перформанс с ее участием имел место на чемпионате мира по футболу 2018 года, когда вместе с единомышленниками девушка выбежала на поле в полицейской форме, протестуя против политических преследований.

*Вероника Никульшина включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

фото: два стула / YouTube (скриншот)