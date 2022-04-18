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Новости 15:30

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших пограничников

фото ЗакС политика Путин подписал указ о выплатах семьям погибших пограничников

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому полагается единовременно выплачивать по 5 млн рублей семьям пограничников, погибших при исполнении обязанностей на границах с Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.  В случае получения ими на посту ранений пограничники получат по 3 млн рублей. Документ опубликован на сайте Кремля. 

"Получение единовременных выплат, установленных настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки", - говорится в нем.

Действие указа распространяется на "правоотношения, возникшие с 24 февраля", то есть с первого дня военной спецоперации РФ на Украине.


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