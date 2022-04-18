Петербург и Калининград может связать регулярный пассажирский паром

Руководство Калининградской области заинтересовано в том, чтобы использовать круизный паром "Принцесса Анастасия" для пассажирского сообщения между Петербургом и своим регионом. Как передает ТАСС со ссылкой на губернатора Антона Алиханова, переговоры с владельцами парома по инициативе последних уже стартовали. Идея представляется чиновникам актуальной ввиду особенностей географического расположения области и усугубления противоречий РФ с соседними европейскими государствами.

"У нас есть запрос от владельцев лайнеров из Петербурга, которые хотели бы поставить на линию с портом "Морской фасад" в Санкт-Петербурге паром "Принцесса Анастасия". Это судно, помимо 2,5 тыс. человек, может перевозить еще большое количество автомобилей. Для нас это было бы очень интересно. Мы собираемся провести с представителями компании встречу", - рассказал Алиханов.

На сегодняшний день пассажиры чаще всего добираются из Калининградской области до основной части страны и наоборот, используя воздушный транспорт, однако по состоянию здоровья этот способ подходит не всем. По железной дороге из одного конца в другой можно попасть только транзитом через Литву, с которой после начала военной спецоперации на Украине у РФ обострились взаимоотношения.