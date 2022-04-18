ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:40

Депутат Госдумы предложила временно создать худсоветы для проверки перформансов на провокации

фото ЗакС политика Депутат Госдумы предложила временно создать худсоветы для проверки перформансов на провокации

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила в Минкульт письмо с предложением создать на время спецоперации на Украине художественные советы, которые бы проверяли перформансы и художественные произведения на провокативность, сообщило 18 апреля РИА "Новости".

По версии Лантратовой, в период проведения спецоперации российское общество "особенно чувствительно" реагирует на разнообразные провокации. "Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру — институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов", — изложила депутат свое видение в письме главе Минкульта Ольге Любимовой.

На сочинение запроса Лантратову вдохновила скульптура художника Олега Кулика "Большая Мать", выставленная в Москве. По версии народной избранницы, эта работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"

Стоит отметить, что Лантратова — не единственный депутат, у которого вид скульптуры Кулика вызвал тягу к сочинительству. Сегодня же Александр Хинштейн ("Единая Россия") заявил о составлении запросов в прокуратуру и Следственный комитет касательно возбуждения уголовного дела по статье об осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК). "Те, кто совершил эту гнусность — должны ответить по всей строгости закона!" — добавил он.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама