Депутат Госдумы предложила временно создать худсоветы для проверки перформансов на провокации

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила в Минкульт письмо с предложением создать на время спецоперации на Украине художественные советы, которые бы проверяли перформансы и художественные произведения на провокативность, сообщило 18 апреля РИА "Новости".

По версии Лантратовой, в период проведения спецоперации российское общество "особенно чувствительно" реагирует на разнообразные провокации. "Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру — институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов", — изложила депутат свое видение в письме главе Минкульта Ольге Любимовой.

На сочинение запроса Лантратову вдохновила скульптура художника Олега Кулика "Большая Мать", выставленная в Москве. По версии народной избранницы, эта работа "высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери", является пошлой пародией на великую статую "Родина-мать зовет!"

Стоит отметить, что Лантратова — не единственный депутат, у которого вид скульптуры Кулика вызвал тягу к сочинительству. Сегодня же Александр Хинштейн ("Единая Россия") заявил о составлении запросов в прокуратуру и Следственный комитет касательно возбуждения уголовного дела по статье об осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК). "Те, кто совершил эту гнусность — должны ответить по всей строгости закона!" — добавил он.