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Правительство направит более трех миллиардов рублей на страхование медиков, работающих с больными COVID-19

фото ЗакС политика Правительство направит более трех миллиардов рублей на страхование медиков, работающих с больными COVID-19

Правительство России выделит 3,3 миллиарда рублей на страховые выплаты медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом, сообщила 18 апреля пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно президентскому указу, правом на дополнительные страховые гарантии обладают медработники и водители скорых, которые заразились коронавирусом при исполнении своих должностных обязанностей.

Кроме того, более 2,2 миллиарда рублей выделят на специальные соцвыплаты  медикам, работающим в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и иных ведомствах. Также более 2,5 миллиарда получат сотрудники социальных учреждений, занятые с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Речь идет о сотрудниках домов престарелых, интернатов для инвалидов и иных заведений.


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