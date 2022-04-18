Петербургский рынок труда получил более 1 млрд рублей господдержки

Из федерального и регионального бюджета на поддержку петербургского рынка труда в 2022 году выделили свыше 1 млрд рублей, передает пресс-служба Смольного. Чиновники считают, что эти деньги нужны для преодоления последствий международных санкций, введенных в отношении России после начала военной спецоперации на Украине.

"Мы должны поддержать работодателей, особенно тех, кто ищет новые пути развития и реализует проекты импортозамещения. Также необходимо ежедневно следить за ситуацией на предприятиях, где есть иностранный капитал, чтобы оперативно реагировать на возможные увольнения", - отметил губернатор Александр Беглов.

При этом он в очередной раз напомнил, что показатель общей безработицы в регионе — лучший по стране (1,4%). Искать новые формы занятости для жителей Беглов собирается совместно с коллегами из правительства Ленобласти, поскольку, с его слов, "мы — одна агломерация".