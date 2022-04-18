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Новости 18:01

Петербуржца отправили в СИЗО из-за нацистской символики на памятнике

фото ЗакС политика Петербуржца отправили в СИЗО из-за нацистской символики на памятнике

Московский районный суд Петербурга постановил взять под стражу до 22 мая Никиту Чиркова, которого подозревают в нанесении нацистской символики на памятник писателю Николаю Чернышевскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Арестанта преследуют по ч.2 ст. 214 УК (вандализм, совершенный по мотивам ненависти или вражды), по которой он рискует лишиться свободы на срок до трех лет.

По версии следствия, акт вандализма имел место не позднее 23 марта. На постаменте памятника фигурант дела, как указано в сообщении, оставил "надпись, свидетельствующую о политической ненависти, содержащую нацистскую символику, своими действиями осквернив указанное сооружение".

Чиркова, успевшего признать вину и раскаяться, задержали в минувшую пятницу.


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