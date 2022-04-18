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Новости 18:42

Беглов рассказал о подготовке мер поддержки петербургского бизнеса

фото ЗакС политика Беглов рассказал о подготовке мер поддержки петербургского бизнеса

Правительство Петербурга прорабатывает введение новых мер поддержки бизнеса, рассказал 18 апреля в своем еженедельном обращении на "Радио России" губернатор Александр Беглов.

Среди перечисленных градоначальником мер оказались, например, такие, как предоставление возможности двум предприятиям выкупить землю под производственные проекты, и варианты помощи коммерческим кинотеатрам. Говоря о последних, Беглов упомянул обсуждаемую возможность субсидировать стоимость билетов для кинопоказов по школьной программе.

"Свой пакет антикризисных предложений подготовил Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе, — продолжил Беглов. — Среди них — продление до 2025 года на территории Петербурга моратория на торговый сбор, полное освобождение от региональных налогов городской индустрии туризма, автоматическое продление на пять лет разрешения на размещение информационных и рекламных конструкций и другие инициативы".


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