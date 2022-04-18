Беглов порассуждал о геополитике, обвинив Европу в поддержке фашистов

Петербург активно готовится к 77-й годовщине Победы над нацистской Германией, известил 18 апреля слушателей "Радио России" губернатор Александр Беглов. В частности, он анонсировал предоставление единоразовых денежных выплат из резервного фонда города участникам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и детям войны.

"По традиции проведем военный парад на Дворцовой площади", — пообещал Беглов.

В своих рассуждениях глава города оттолкнулся от празднования Победы и обратился к вопросам геополитическим. "Сегодня наши Вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине ведут борьбу с тем же врагом, с которым воевали наши отцы и деды, — проинформировал слушателей Беглов. — Объединенная Европа снабжает современных нацистов оружием точно так же, как 70 с лишним лет назад она снабжала фашистов".

По версии Беглова, "коллективный Запад ждет, что мы сломаемся", но ничего не понимает в русском характере. "Их предки тоже ошибались, мечтая о военных победах над Россией. Враги недооценивают нашу решимость, наше умение сплотиться и нашу способность к упорному и созидательному труду", — заверил он горожан.

Стоит отметить, что указанный пассаж был не единственным, где Беглов говорил о сплочении. В начале своей речи он уведомил петербуржцев о том, что "наша взаимовыручка растет, так же, как и наше сплочение вокруг президента".