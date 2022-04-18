Суд восстановил в должности уволенную год назад главу администрации МО "Купчино"

Фрунзенский районный суд Петербурга 18 апреля обязал муниципальный совет МО "Купчино" вернуть на работу главу местной администрации Ольгу Алексееву. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама истица.

Ее уволили в феврале 2021 года после заседания местного совета, проведенного в воскресенье. Муниципалы уверяли, что глава сама попросила это сделать. Алексеева настаивала на том, что заявление от ее имени сфальсифицировали, а истинной причиной для увольнения стало якобы нежелание руководительницы местной администрации подписывать контракты "задним числом".

- Решение вступает в силу немедленно, с момента оглашения суда, - рассказала Алексеева о своем восстановлении.

Она подтвердила, что хочет снова работать в МО "Купчино", хотя и допускает, что ее могут опять попытаться уволить.

- Жители до сих пор мне звонят и присылают [снятые на фото] ямы эти катастрофические в Купчино, - добавила муниципал.

Суд также обязал муниципалитет выплатить восстановленной сотруднице компенсацию за вынужденный прогул в размере 1,2 млн рублей. Истица просила о 1,7 млн рублей.