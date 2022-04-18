Доходы ряда членов Горизбиркома выросли за год выборов

На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии 18 апреля опубликовали отчет о доходах за 2021 года членов комиссии. В декларации указаны только те люди, которые трудоустроены в Горизбиркоме.

Согласно отчету, глава ГИК Наталья Чечина увеличила свой доход до 4,67 млн рублей. В 2020 году сумма составляла 3,59 млн рублей. Список собственности Чечиной практически не изменился. Глава Горизбиркома все так же владеет квартирой в 91,1 кв. м, долей в парковочном месте и нежилым помещением в 96,6 кв. м. Появилось в списке еще одно нежилое помещение в 143,3 кв. м.

Доход заместителя главы Горизбиркома Олега Зацепы, наоборот, сократился с 4,47 млн рублей до 3,26 млн рублей. В декларации сказано, что он приобрел квартиру в ипотеку. При этом, квартира в 90,3 кв. м значится как в отчете за 2020 год, так и в отчете за 2021 год. Сохранились у Зацепы с супругой садовый участок, Mercedes-Benz GL и Renault Kaptur, и появился жилой дом на 99,3 кв. м.

Секретарь ГИК Екатерина Астафьева увеличила доход до 2,98 млн рублей. В 2020 году он составил 2,28 млн рублей. В собственности у Астафьевой остались две квартиры, но секретарь сменила автомобиль. Раньше она владела Suzuki Ignis и Volkswagen Polo, а теперь — Land Rover Range Rover Evoque.

Член Горизбиркома Юрий Кузьмин отчитался о доходе в 2,28 млн рублей за 2021 год. Годом ранее сумма была 4,6 млн рублей, тогда же у него в собственности значилась доля в квартире — в отчете за этот год недвижимости у Кузьмина нет.

Практически не изменился за год доход члена ГИК от "Справедливой России" Екатерины Фесик. Он вырос с 2,27 млн рублей до 2,39 млн рублей. В собственности у нее все так же доля в квартире и Volkswagen Polo.

Напомним, в 2021 году в России прошли выборы депутатов Государственной думы. Также в Петербурге голосовали за новый состав Законодательного собрания.

София Саттарова