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Новости 9:54

РБК: Россия в марте выдала госкредитов на сумму, превышающую 81 млрд рублей

фото ЗакС политика РБК: Россия в марте выдала госкредитов на сумму, превышающую 81 млрд рублей

В марте текущего года Министерство финансов РФ предоставило ряду зарубежных стран государственных и экспортных кредитов на сумму в 81,6 млрд рублей, информирует РБК, ссылаясь на сведения, полученные от Федерального казначейства.

С учётом колебаний курса валют, уточнили в бизнес-издании, кредитные займы составили порядка 790 млн долларов. В рублёвом эквиваленте сумма сопоставима с рекордом декабря прошлого года, когда РФ выдала иностранцам 82,1 млрд рублей.

В РБК отметили, что в период с января по февраль было выдано кредитов на сумму 28,5 млрд рублей, при этом в марте 2021 года совокупно зарубежным государствам было предоставлено 26,2 млрд рублей кредитов.

Примечательно, что кредитные реципиенты не указываются.


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