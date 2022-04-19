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Новости 10:58

Центр "Э" задержал москвича, оставлявшего в паблике СК по Петербургу гневные послания

фото ЗакС политика Центр "Э" задержал москвича, оставлявшего в паблике СК по Петербургу гневные послания

В московском Зеленограде работники Центра по борьбе с экстремизмом пришли домой к 49-летнему местному жителю: поводом для визита силовиков послужили комментарии, оставленные мужчиной в паблике Следственного комитета по Петербургу во "ВКонтакте".

Как полагают правоохранители, в январе текущего года задержанный размещал в паблике петербургского СК заметки, содержащие угрозы в адрес сотрудников ведомства, пишет пресс-служба регионального Следкома.

На данный момент москвича поместили в изолятор временного содержания, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ  ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти").


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