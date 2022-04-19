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Новости 11:30

На новые вагоны метро в Петербурге выделят 96 млрд рублей до 2031 года

фото ЗакС политика На новые вагоны метро в Петербурге выделят 96 млрд рублей до 2031 года

Руководитель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков на заседании правительства города сообщил, что из Фонда национального благосостояния планируют выделить 96 млрд рублей на обновление вагонов в метрополитене. Он уточнил, что средства должны предоставить до 2031 года. 

Поляков рассказал, что до конца 2022 года Петербургу должны поставить 72 новых вагона. При этом, в ближайшие несколько лет открытие новых станций метрополитена не предполагается, добавил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Он уточнил, что новые станции подземки должны открыть в 2021 году. 

Напомним, ранее созданием метро в Петербурге занималась компания "Метрострой", которая признана банкротом. Теперь право строить подземку отдано компании "Метрострой Северной Столицы".

София Саттарова


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