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Новости 11:52

Количество госпитализаций пациентов с ковидом в России утроилось за сутки

фото ЗакС политика Количество госпитализаций пациентов с ковидом в России утроилось за сутки

За сутки в России госпитализировано 3 462 пациента с коронавирусом, рассказал 19 апреля федеральный оперштаб. Это более чем в три раза превышает показатели предыдущего дня — в понедельник сообщалось о 1 058 госпитализированных.

Рост количества госпитализаций наблюдается, в том числе, и в Петербурге. Во вторник оперштаб отчитался о 135 увезенных в больницы, в то время как днем ранее говорилось о 70 таких пациентах.

Всего в Петербурге за сутки зафиксировано 624 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 625 пациентов, 14 человек скончались. В целом по России было выявлено 8 640 новых случаев заболевания, 16 763 пациента выздоровели, 235 человек умерли.


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