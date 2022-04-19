ЕР хочет приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы и наказывать за её порицание

Партия "Единая Россия" внесла на рассмотрение федерального парламента новую законотворческую инициативу, согласно которой предлагается приравнять один из атрибутов торжеств по случаю 9 мая — георгиевскую ленту — к символам воинской славы и ввести наказание за её "осквернение".

Единороссы полагают, что в случае одобрения их инициатива поможет в дальнейшем пресечь попытки "нападок на символы Победы".

Наказание предлагается прописать как в Кодексе об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе.

ЕР напомнила, что в ряде стран георгиевскую ленту запретили, приравняв её к символике СС.

"Законодательное закрепление статуса Георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты нашего символа воинской славы. Мы четко регламентируем, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. В противном случае будет наступать административная или уголовная ответственность", — высказался секретарь генсовета ЕдРа Андрей Турчак у себя в телеграм-канале.