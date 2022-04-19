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Новости 11:49

Программу по созданию остановок в 2021 году выполнили на 60%

фото ЗакС политика Программу по созданию остановок в 2021 году выполнили на 60%

На заседании правительства Петербурга 19 апреля выступил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Он сообщил, что в 2021 году программа по созданию остановок общественного транспорта выполнена на 60%.

По его словам, реализация программы довольно сложная из-за того, что каждая остановка "рассматривается как отдельное сооружение" с выносом коммуникаций и "карманом". 

- Было принято решение уже в этом году, спасибо администрациям районов и комитету по благоустройству, было выполнено 100 остановок, которые мы не успели сделать, по временной схеме. Сейчас, к 1 июня, выполняем [установление] покрытие на них и установку павильонов, - рассказал Левакин.

Он уточнил, что при необходимости на остановки выносятся коммуникации. 

 


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