Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации

Начинается новая фаза спецоперации на Украине, объявил 19 апреля глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. Слова министра передало РИА "Новости".

"Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — высказался Лавров.

Также глава МИД заявил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации. "Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях", — процитировало Лаврова ТАСС.

Фото: Telegram-канал "МИД России"