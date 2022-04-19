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Новости 12:41

Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации

фото ЗакС политика Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации

Начинается новая фаза спецоперации на Украине, объявил 19 апреля глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. Слова министра передало РИА "Новости".

"Операция на востоке Украины направлена на — как уже было объявлено — полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — высказался Лавров.

Также глава МИД заявил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации. "Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях", — процитировало Лаврова ТАСС.

Фото: Telegram-канал "МИД России"


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