Смольный: Цены на товары первой необходимости в 2022 году вырастут на 20%

Председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании правительства Петербурга выступил с собственным докладом. В частности, он рассказал об индексе потребительских цен.

- В прошлом году цены росли. <...> Мы с вами являемся свидетелями этого года, I квартала. В настоящий момент, как я вчера докладывал цены стабилизировались и уже имеют некий характер отскока назад, - сказал Соловейчик.

На представленном им слайде изображались данные о росте цен на товары в 2022 году, обратил внимание "Деловой Петербург". Согласно информации со слайда, цены на социально-значимые товары первой необходимости за год вырастут на 20%. Стоимость товаров, не являющихся социально-значимыми, поднимется на 24%, сказано в презентации.

София Саттарова