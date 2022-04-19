Петербуржец получил условный срок за бросок табуретки в силовика

Колпинский райсуд Петербурга назначил условный срок местному жителю Владимиру Скачкову, который обвинялся в применении насилия по отношению к сотруднику полиции (ст. 318 УК), информирует объединённая пресс-служба городских судебных инстанций.

Суд пришёл к выводу, что 19 февраля нынешнего года Скачков будучи пьяным подрался с прибывшим успокаивать его силовиком. Инцидент произошёл в гостинице "Новая" в Колпино. Пытаясь избежать задержания, мужчина сначала бросил в полицейского табурет, после чего начал хватать его за форму и пробовать наносить удары по корпусу. Силовик смог выстоять и увернуться как от табуретки, так и от пинков Скачкова.

Указывается, что Скачков не имел ранее судимостей и в содеянном признался, раскаявшись. Также он имеет положительные характеристики с работы, что впоследствии и принял к сведению суд.

Как итог, Скачкову дали 1 год условного срока с испытательным сроком в 1,5 года. Колпинец был освобождён из-под стражи в зале суда.