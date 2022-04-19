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Новости 12:43

Комтранс: Расширение зоны платной парковки положительно сказалось на центре Петербурга

фото ЗакС политика Комтранс: Расширение зоны платной парковки положительно сказалось на центре Петербурга

Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков на заседании правительства 19 апреля рассказал о плюсах увеличения зоны платной парковки в городе. Он сообщил, что средняя скорость движения транспорта в зоне платной парковки увеличилась на 20%. Это положительно сказалось на общественном транспорте, заметил Поляков. 

- Расширение зоны платной парковки положительно сказалось на центральной части города. Время прибытия экстренных служб сократилось вдвое, на четверть снизилось количество ДТП, автомобилисты прекратили ставить машины в два ряда, в три раза увеличилась оборачиваемость парковочных мест, - рассказал глава комтранса. 

По его словам, на 30% снизилось количество выявляемых транспортных средств, которые нарушают ПДД. Данные приведены по сравнению с началом 2021 года, уточнил Поляков.

Он напомнил, что с 1 декабря зона платной парковки расширилась на 71 улицу. Сейчас в этой зоне находится более 8 тысяч машино-мест, добавил председатель комитета. 

София Саттарова / Фото: Pixabay


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