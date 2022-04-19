Роскачество обнаружило кишечную палочку в одном из производящихся в Петербурге сыров

Специалисты Роскачества изучили состав 116 торговых марок сыра "Тильзитер" различных ценовых категорий: подавляющее большинство из них оказалось пригодным для употребления, однако у двух марок выявили технологические фальсификации, а в ещё одной нашли кишечную палочку, пишет ТАСС.

Проверка коснулась как российских, так и белорусских сыров. Фальсификации по итогу обнаружили в двух образцах: в "Тильзитере" марок "ЕмСыры" и "Сырная долина" присутствовали фитостерины, а также выявлен несоответствующий норме жирнокислотный состав.

Наконец, в образцах "Тильзитера" сырной марки Laime, которая производится в Петербурге, нашли кишечную палочку: употребление данной продукции признали небезопасным для здоровья граждан. Не исключается, что бактерия могла попасть из-за нарушения целостности упаковки либо при несоблюдении температурного режима хранения.

Резюмируя, в Роскачестве уточнили, что на данный момент в РФ нет ГОСТов, которые устанавливают допустимые критерии для сыра "Тильзитер". В 2020 году отечественные специалисты учредили свои допустимые требования для данного вида сыра, которые, как они заверили, максимально приближены к европейским.