ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:15

Роскачество обнаружило кишечную палочку в одном из производящихся в Петербурге сыров

фото ЗакС политика Роскачество обнаружило кишечную палочку в одном из производящихся в Петербурге сыров

Специалисты Роскачества изучили состав 116 торговых марок сыра "Тильзитер" различных ценовых категорий: подавляющее большинство из них оказалось пригодным для употребления, однако у двух марок выявили технологические фальсификации, а в ещё одной нашли кишечную палочку, пишет ТАСС.

Проверка коснулась как российских, так и белорусских сыров. Фальсификации по итогу обнаружили в двух образцах: в "Тильзитере" марок "ЕмСыры" и "Сырная долина" присутствовали фитостерины, а также выявлен несоответствующий норме жирнокислотный состав.

Наконец, в образцах "Тильзитера" сырной марки Laime, которая производится в Петербурге, нашли кишечную палочку: употребление данной продукции признали небезопасным для здоровья граждан. Не исключается, что бактерия могла попасть из-за нарушения целостности упаковки либо при несоблюдении температурного режима хранения.

Резюмируя, в Роскачестве уточнили, что на данный момент в РФ нет ГОСТов, которые устанавливают допустимые критерии для сыра "Тильзитер". В 2020 году отечественные специалисты учредили свои допустимые требования для данного вида сыра, которые, как они заверили, максимально приближены к европейским.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама