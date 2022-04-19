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Новости 14:04

Российские исполнители запросили увеличенные гонорары за свои выступления на "патриотическом фестивале" в Ставрополе

фото ЗакС политика Российские исполнители запросили увеличенные гонорары за свои выступления на "патриотическом фестивале" в Ставрополе

В конце мая в Ставрополе должен пройти "патриотический фестиваль", на который местные власти набирают исполнителей: примечательно, но за свои выступления в нынешних реалиях многие запросили завышенные гонорары, обратил внимание телеграм-канал ЧТД, изучивший информацию на сайте госзакупок.

Так, например, отличную от привычной коммерческой наценки можно увидеть в тендере на выступление группы "Пелагея": за свой майский перфоманс исполнительница потребовала 3 млн рублей, хотя обычно она берёт 2 млн.

Аналогичная ситуация обстоит и с другими певцами: Денис Майданов получит за своё выступление 2,5 млн рублей (обычный гонорар - около 1 млн). Лев Лещенко выступит за 2,1 млн рублей, а Лариса Долина - за 1,7 млн.


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