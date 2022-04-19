Фатеев стал новым замглавы МО "Горелово"

Муниципальный совет МО "Горелово" избрал новым заместителем главы округа Александра Фатеева ("Единая Россия"), сообщил ЗАКС.Ру руководитель муниципалитета Дмитрий Иванов. Прежде эту должность занимал Григорий Меньшиков, сложивший свои полномочия из-за семейных обстоятельств.

Фатеев был предложен на место заместителя главы представителем "Единой России" Любовью Волковой. Она считает, что он уже смог себя отлично показать в этом статусе в предыдущем созыве. Сам Меньшиков сперва предложил на вакантную должность Елизавету Махову. Она заявила о "самоотводе" и, в свою очередь, выдвинула Юлию Лебедеву. Впрочем, Меншиков тоже положительно отозвался о Фатееве, следует из видеозаписи заседания совета 13 апреля (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

"Если разговаривать о профессиональных неких качествах, то мне кандидатура господина Фатеева нравится. Я считаю его достойным", - обратился Меньшиков к коллегам.

За кандидатуру Фатеева проголосовало семеро депутатов. Он, как и Меньшиков, будет исполнять полномочия замглавы округа на непостоянной основе.

Константин Леньков