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Новости 14:16

Смольный планирует приступить к строительству продолжения двух линий метро в 2022 году

фото ЗакС политика Смольный планирует приступить к строительству продолжения двух линий метро в 2022 году

В 2022 году "Метрострой Северной столицы" приступит к работам по строительству двух линий подземки, сообщил 19 апреля глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Заявление прозвучало на заседании городского правительства.

По словам Левакина, в текущем году метростроевцы возьмутся за участок "зеленой" ветки метро от существующей станции "Беговая" в сторону станции "Зоопарк". Также работы развернутся на строящейся "коричневой" линии от станции "Путиловской" до "Обводного канала"

Кроме того, в текущем году ожидается реконструкция вестибюля станции "Чернышевская" на первой ветке метро, отметил глава КРТИ. Как передает "Фонтанка", Левакин анонсировал работы по увеличению количества эскалаторов, что предвещает полное закрытие вестибюля для пассажиров.


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