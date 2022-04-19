Тюменец получил 350 тысяч рублей штрафа за комментарий о теракте в здании УФСБ Архангельска

Суд в Тюмени оштрафовал на 350 тысяч рублей местного жителя Артура Закурдаева за комментарий о теракте в УФСБ Архангельска, который произошёл в 2018 году, пишет издание 72.ru.

Поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма) в отношении тюменца послужила его заметка, оставленная в паблике "Лентач" во "ВКонтакте".

Отмечается, что во время следственного процесса Закурдаев принёс извинения сотрудникам ФСБ и МВД, которых оскорбил своим комментарием, а также перечислил пожертвование фонду, помогающему семьям погибших силовиков. Эти действия мужчины в итоге повлияли на финальное решение суда.