Володин восхитился политическими решениями Столыпина

В Госдуме 19 апреля открылась выставка, приуроченная к 160-летию со дня рождения царского премьера Петра Столыпина. Ее посетили представители всех фракций, включая КПРФ, сообщило "Дума ТВ".

Думский спикер Вячеслав Володин ("Единая Россия") выступил с восхищенной речью в адрес Столыпина.

"Ему принадлежат решения, которые позволили России развиваться в тот период времени динамично, как никогда ранее. И если бы только он дальше смог работать и жить, возможно, что и не было бы ни революций, ни других испытаний, выпавших на долю нашего государства, и не было бы братоубийственной войны, не было бы Первой мировой войны", - заявил Володин.

Он отметил, что крайне важно знать свою историю и крайне важно, чтобы история была объективной.

Столыпин был премьер-министром Российской империи с 1906 до своей смерти в 1911 году. Он стал автором аграрной реформы, призванной уничтожить сельскую общину как коллективного собственника земель в пользу частных хозяйств хуторов и отрубов. К 1916 году в Европейской России из общины вышло около 26% домохозяйств. Из них только 10% перешли на хутора и отруба.

Для борьбы с революционерами по инициативе Столыпина были введены военно-полевые суды, что привело к значительному увеличению смертных казней в стране. Петли виселиц с подачи кадетов стали называть "столыпинскими галстуками".