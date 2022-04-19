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Срок общественных слушаний по застройке ограничат одним месяцем в 2022 году

фото ЗакС политика Срок общественных слушаний по застройке ограничат одним месяцем в 2022 году

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства, рекомендующее изменить законы Петербурга о проведении публичных слушаний и о градостроительной деятельности, сообщила 19 апреля пресс-служба градоначальника. В дальнейшем документ должен поступить на рассмотрение Заксобрания города.

Согласно проекту закона, в 2022 году срок проведения общественных слушаний по вопросам согласования проектов генплана, правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории не может превышать один месяц. Аналогичный срок устанавливается для проведения публичного обсуждения проектов, "предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов".

Изменения вносятся в  целях реализации положений Федерального закона № 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 7 регламентирует вопросы проведения общественных слушаний касательно градостроительной деятельности в 2022 году.


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