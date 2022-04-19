В РПЦ заявили о христианской непригодности куличей с Z-символикой

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался о куличах с "патриотической" Z-символикой, которые поступили в продажу в магазины Курганской области. По мнению религиозного представителя, данная пасхальная продукция не имеет права освещаться в церкви, так как нанесённая на неё символика не соответствует канонической.

"Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может", - представил своё мнение Кипшидзе в эфире радио "Говорит Москва".

В то же время клирик отметил, что РПЦ выступает в поддержку народных инициатив, смысл которых заключён в поддержке армии РФ и её действий. "Патриотические" куличи имеют право на существование "вне сакрального пространства церквей", резюмировал Кипшидзе.

Ранее во вторник, 19 апреля, РИА "Новости" разместило на своём сайте новостную заметку, в которой рассказывалось о православных кулинарных новинках, реализация которых началась в супермаркетах Курганской области: на привычные пасхальные куличи сверху нанесли зелёную глазурь, поверх которой букву Z.

Добавим, что в телеграм-канале "ЧТД" появилась информация о том, по чьей инициативе в Кургане появились "патриотические" куличи. Выяснилось, что идея принадлежит депутату Шадринской гордумы от "Единой России" и владельцу магазина "Чайка, где они продаются, - Анатолию Педошенко.

Примечательно, что у единноросса имелись проблемы с законом, как писало URA.ru.