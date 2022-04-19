ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:59

Прокуратура оценила в 147 млн рублей ущерб от загрязнения участка на Глухарской улице

фото ЗакС политика Прокуратура оценила в 147 млн рублей ущерб от загрязнения участка на Глухарской улице

Природоохранная прокуратура Петербурга отчиталась о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения земельного участка на Глухарской улице, отчиталась пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе инспекции территории и последующей проверки подтвердилось, что ООО "Простор" причастно к свозу стройотходов на Глухарскую улицу. Как итог, загрязнению подверглись целых два гектара земли.

Проведённое специалистами исследование взятых на месте проб выявило, что отходы представляют собой IV-V класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

Ущерб экологии оценили в 147 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама