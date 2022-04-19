Прокуратура оценила в 147 млн рублей ущерб от загрязнения участка на Глухарской улице

Природоохранная прокуратура Петербурга отчиталась о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения земельного участка на Глухарской улице, отчиталась пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе инспекции территории и последующей проверки подтвердилось, что ООО "Простор" причастно к свозу стройотходов на Глухарскую улицу. Как итог, загрязнению подверглись целых два гектара земли.

Проведённое специалистами исследование взятых на месте проб выявило, что отходы представляют собой IV-V класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

Ущерб экологии оценили в 147 млн рублей.