ГЖИ обнаружила нарушения по уборке в трети жилых дворов Петербурга

Государственная жилищная инспекция Петербурга продолжает инспектировать районы города и протоколировать нарушения, выявленные в ходе проверки территорий на предмет внутриквартальной уборки, делится пресс-служба Смольного.

В Северной столице продолжается традиционный месячник по благоустройству. В течение двух последних недель с начала апреля чиновники изучили уход за территориями свыше 1,1 тысячи домов: нарушения при этом выявлены по 27% адресов. Наибольшие претензии у представителей ГЖИ вызвала уборка газонов, проездов и дворов от последствий как осени (листва), так и зимы (мусор).

Управляющим компаниям Петербурга следует наращивать темпы очистки вверенных им территорий от различного вида загрязнений, поручили в Смольном.

"Благоустройство территории представляет собой комплекс мероприятий, целью которых является — улучшение санитарного и экологического состояния дома и окружающего его участка, ремонт скамеек, газонных ограждений, окраска урн, рыхление грунта под кустарниками и деревьями и другие работы", — в назидание сообщили в городской администрации.

ГЖИ и ответственные инстанции продолжат проводить еженедельные районные объезды территорий.