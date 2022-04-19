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Новости 18:29

ГЖИ обнаружила нарушения по уборке в трети жилых дворов Петербурга

фото ЗакС политика ГЖИ обнаружила нарушения по уборке в трети жилых дворов Петербурга

Государственная жилищная инспекция Петербурга продолжает инспектировать районы города и протоколировать нарушения, выявленные в ходе проверки территорий на предмет внутриквартальной уборки, делится пресс-служба Смольного.

В Северной столице продолжается традиционный месячник по благоустройству. В течение двух последних недель с начала апреля чиновники изучили уход за территориями свыше 1,1 тысячи домов: нарушения при этом выявлены по 27% адресов. Наибольшие претензии у представителей ГЖИ вызвала уборка газонов, проездов и дворов от последствий как осени (листва), так и зимы (мусор).

Управляющим компаниям Петербурга следует наращивать темпы очистки вверенных им территорий от различного вида загрязнений, поручили в Смольном.

"Благоустройство территории представляет собой комплекс мероприятий, целью которых является — улучшение санитарного и экологического состояния дома и окружающего его участка, ремонт скамеек, газонных ограждений, окраска урн, рыхление грунта под кустарниками и деревьями и другие работы", — в назидание сообщили в городской администрации.

ГЖИ и ответственные инстанции продолжат проводить еженедельные районные объезды территорий.


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