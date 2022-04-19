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Новости 18:54

Бельский посетил военный госпиталь

фото ЗакС политика Бельский посетил военный госпиталь

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский навестил раненых на Украине военнослужащих, которые проходят лечение в 442 военном клиническом госпитале. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба ЗакСа.

Вместе с ним в госпиталь приехали коллеги-единороссы Александр Ржаненков и Игорь Высоцкий

"Вам пришлось столкнуться с самым грозным – нацизмом. Мог ли кто-то подумать, что почти через 80 лет после разгрома он вновь поднимет голову? Но это произошло, и мы все прекрасно знаем, к чему это может привести. Больше, чем наш народ от фашизма не пострадала ни одна страна в мире", - сказал раненым Бельский.

Он также передал начальнику госпиталя Сергею Коваленко почетную грамоту ЗакСа.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга


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