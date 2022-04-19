Глава Минэкономразвития заявил о 250 тысячах россиян в простое

Число работников в простое или режиме неполной занятости достигло 250 тысяч человек, заявил 19 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников. Это на 50 тысяч больше, чем было по состоянию на 4 марта, отметил он.

"Несколько слов про рынок труда. Ситуация там в целом стабильная. У нас за прошедшую неделю несколько сократилось количество рабочих мест в зоне риска. Вместе с тем по отношению к четвертому марта у нас число работников, которые находятся в режиме неполной занятости, простоя или отпуске за свой счет, несколько увеличилось на 50 тысяч и достигло 250 тысяч человек", — приводит слова министра "Интерфакс".

По словам Решетникова, рост количества работников в простое произошел за счет автомобильной промышленности и сферы воздушной перевозки. При этом он заявил, что "там ситуация, в целом, стабилизирована" и роста безработицы не наблюдается.

Также министр объявил о том, что в рамках антикризисного плана предусмотрено "более 25 миллиардов рублей для организации оплачиваемых временных работ и 13 миллиардов рублей для переобучения ищущих работу граждан". По его словам, соответствующие программы уже запущены.

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