В Минкульте допустили возможность стопроцентного госфинансирования российских кинолент

Министерство культуры рассматривает возможность к переходу на полное финансирование отечественных фильмов, сообщил 19 апреля "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента кинематографии Минкульта Светлану Максимченко. Сейчас закон предусматривает лимит на госфинансирование российского кино в размере 70 %.

По словам Максимченко, в настоящее время в министерстве обсуждается вопрос о переходе к стопроцентному финансированию российских кинолент.

"Если раньше 30 % денег частных инвесторов привлекалось на разные проекты, на авторское кино, и на детское кино, и на разные направления фильмов, то сейчас, в текущих экономических условиях, большинство частных инвесторов вышли из финансирования культурных проектов, финансирования кино", — объяснила глава департамента кинематографии.

Также Максимченко отметила, что "с учетом пандемии, с учетом последних событий" втрое выросла стоимость производства игровых и анимационных фильмов. "Это скажется — не сегодня, а через два три года, когда мы увидим результаты этих лет", — заявила она.

В начале апреля стало известно о планах правительства потратить более 11,5 миллиардов рублей на производство российских фильмов.

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