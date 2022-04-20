Курсировавший между Хельсинки и Петербургом круизный лайнер уже в этом сезоне может начать ходить до Балтийска

Круизный лайнер "Принцесса Анастасия", ранее курсировавший между городом на Неве, Хельсинки, Стокгольмом и Таллином, уже в нынешнем сезоне может выйти на линию Петербург — Балтийск, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА "Новости".

"Мы получили письмо о намерениях от компании-владельца лайнера. Они готовы поставить его на линию Балтийск — Петербург. В ближайшее время мы будем с ними обсуждать эту возможность", — сказал Алиханов.

"Принцесса Анастасия", продолжил он, может уже в этом сезоне выйти в круиз, "с учётом того, что все европейские порты закрыты".

В Смольном идею запустить лайнер между двумя отдалёнными регионами Северо-Запада уже поддержали.

На данный момент "Принцесса Анастасия" используется как плавучая гостиница в Мурманске.