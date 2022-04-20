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Новости 10:23

В Смольном определились с комитетом, который будет отвечать за терроборону города

фото ЗакС политика В Смольном определились с комитетом, который будет отвечать за терроборону города

Смольный выбрал ведомство, которое будет отвечать за вопросы территориальной обороны города: им станет комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Постановление опубликовано на сайте администрации Северной столицы.

Комитет также будет координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Петербурга, органов местного самоуправления и организаций и осуществлять взаимодействие между ними и органами военного управления.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу. После его должен подписать губернатор.

Напомним, Заксобрание окончательно приняло законопроект о терробороне в ноябре 2021 года.

Территориальная оборона — комплекс мер, принимаемых в военное время для защиты населения, объектов и коммуникаций, функционирования транспорта и связи, а также борьбы с диверсантами.


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