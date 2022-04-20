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Новости 12:05

Суд отказал "Эху Москвы" в требовании восстановить радиостанцию и сайт

фото ЗакС политика Суд отказал "Эху Москвы" в требовании восстановить радиостанцию и сайт

Таганский районный суд Москвы не стал удовлетворять иск АО "Эхо Москвы": журналисты пытались оспорить блокировку сайта издания и радиостанции.

По мнению адвокатов "Эха", у Роскомнадзора и Генпрокуратуры не было оснований для того, чтобы ограничивать доступ к сайту издания.

"По радио не указывается, когда были нарушения, какие были нарушения, по сайту — какие конкретно публикации нарушали права третьих лиц. Не было ни уведомлений, ни других документов. Не было необходимости ограничивать доступ ко всем публикациям", — заявил юрист "Эха" Орхан Микаилов, чьи слова приводит телеграм-канал "Novaya Gazeta. Europe".

Напомним, в начале марта Роскомнадзор заблокировал "Эхо Москвы" якобы за "целенаправленное и систематическое" размещение "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине.


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