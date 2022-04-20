Возле дачи Лесснера в Шувалово усилили полицейские патрули

В КГИОП, как сообщила его пресс-служба, пожаловались, что на территорию заброшенной деревянной дачи Лесснера, включенной в реестр региональных памятников, свободно попадают посторонние. После этого руководство комитета через администрацию Выборгского района договорилось с главком МВД о том, чтобы усилить полицейское патрулирование вокруг этого участка на Варваринской улице, который на сегодняшний день находится в собственности у города.

В свою очередь, районным чиновникам напомнили о необходимости поддерживать объект в надлежащем состоянии и следить за качеством его охраны. Более того, до января районная администрация должна законсервировать дачу конца XIX века постройки и провести на ней базовые противоаварийные работы.

Тем временем, памятник по инициативе ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" начали готовить к приватизации. Загородным домом в Шувалово первоначально владел знаменитый промышленник Густав Лесснер, которому также принадлежало несколько заводов в Петербурге.

фото: kgiop.gov.spb.ru