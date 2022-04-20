Петербуржца оштрафовали за "демонстрирование окружающим плаката в виде разворота книги"

Куйбышевский райсуд Петербурга вынес очередное решение по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст.20.3.3 КоАП), информирует объединённая пресс-служба судов города.

Административное правонарушение совершил местный житель Андрей Федоров, который днём ранее, 19 апреля, вышел на Невский проспект, где, как пишет пресс-служба, "осуществил демонстрирование окружающим плаката в виде разворота книги с определенной надписью", которая свидетельствовала о его отношении к войскам РФ.

Уточняется, что во время заседания Федоров раскаялся. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.