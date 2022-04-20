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Новости 14:08

Беглов подписал постановление о детских выплатах семьям с низким доходом

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о детских выплатах семьям с низким доходом

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление правительства города, согласно которому семьям с низким доходом будут предоставляться ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, информирует пресс-служба Смольного. Ранее соответствующий указ издал Владимир Путин.

Заявления на дополнительную социальную поддержку семьи могут начинать подавать с 1 мая текущего года. Для этого им следует воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, МФЦ либо через клиентскую службу ПФР.

Назначать пособия будут с первого апреля при обращении до первого октября 2022 года.

На пособия могут рассчитывать семьи в том случае, если размер их среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума. В Петербурге она установлена на отметке в 13 160 рублей на душу населения, а на детей — 12 765 рублей.

"При принятии решения о выплате проводится комплексная оценка семьи с учетом имущественной составляющей и доходов семьи. Также будет учитываться факт отсутствия доходов трудоспособных членов семьи", - уточнили в Смольном.


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