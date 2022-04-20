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Новости 15:40

Правительство предложило взимать плату за отопление только в холодное время года

фото ЗакС политика Правительство предложило взимать плату за отопление только в холодное время года

Кабинет министров разработал законопроект, по которому предполагается перевести все муниципалитеты в стране на оплату отопления только в период предоставления этой услуги, то есть, только в холодные месяцы. В число регионов, которые получат право перейти на новую систему оплаты отопления, не вошла только Москва.

Согласно тексту документа, на который ссылается "Интерфакс", региональные власти должны принять решение не позднее 1 октября следующего года, а сам механизм оплаты отопления должен поменяться до 1 января 2024 года.

В настоящее время наряду с предлагаемой используется альтернативная схема, по которой оплата отопления делится равными долями между всеми месяцами в году.


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