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Новости 16:25

В Ленобласти переходят на белорусскую и азиатскую сельскохозяйственную технику

фото ЗакС политика В Ленобласти переходят на белорусскую и азиатскую сельскохозяйственную технику

Западные санкции, введенные против России из-за военной спецоперации на Украине, привели к тому, что чиновники из Ленобласти отныне поменяют поставщиков сельхозтехники. Вместо европейских машин и приспособлений, которые ранее доминировали в госзакупках региона, регион будет ориентироваться на белорусские и азиатские достижения в этой области, объявил в своем отчете перед депутатами губернатор Александр Дрозденко.

"Мы должны более эффективно применять механизмы лизинга в приобретении новой техники, особенно в нынешних условиях. Да, мы были регионом, который был очень ориентирован на Европу", - таким признанием предварил свое объявление глава области.

Дрозденко упомянул в числе новых приоритетов и отечественные машины, которых станут больше заказывать.


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