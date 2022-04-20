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Новости 16:44

Вишневский пожаловался в Смольный на демонстрацию школьникам программы "Бесогон"

фото ЗакС политика Вишневский пожаловался в Смольный на демонстрацию школьникам программы "Бесогон"

Петербургский депутат Борис Вишневский возмутился известием о прошедшем недавно "патриотическом уроке" для четвероклассников в школе №321. Политик получил жалобу на то, что детям показывали фрагменты из программы Никиты Михалкова "Бесогон", посвященной, в частности, жестоким действиям некоторых украинцев в годы Второй Мировой войны.

По мнению Вишневского, в школьниках "взрослым" контентом не должны возбуждать ненависть к целой этнической группе: для него это значит "калечить психику и наносить серьезные травмы" людям, еще не способным отличить правду от неправды.

"Это не только незаконно, это этически недопустимо. Для меня особая боль – то, что это происходит в моей родной школе", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

Свои обращения по теме "яблочник" направил профильному вице-губернатору Ирине Потехиной и уполномоченному по правам ребенка Анне Митяниной. Вишневский надеется, что организаторы показа "пропагандистской", по его оценке, программы лишатся права работать с детьми.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Митянина Анна Владимировна
Потехина Ирина Петровна

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