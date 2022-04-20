Вице-губернатор по тарифам заработал больше всех из членов правительства Петербурга

Заместитель губернатора Петербурга Сергей Дрегваль отчитался о заработанных в 2021 году 59 млн рублей. Сведения о доходах членов городского правительства появились на сайте Смольного вечером 20 апреля, обнаружил ЗАКС.Ру.

Дрегваль курирует вопросы тарифов и энергетики. В правительстве он работает с января 2021 года. Ранее занимал руководящие посты в "МРСК Урал".

Вице-губернатор владеет квартирой площадью 138,7 кв. м. Еще одна квартира - площадью 41,5 кв. м - находится у него в пользовании. В пользовании двух несовершеннолетних детей чиновника - другая недвижимость.

На втором месте по уровню дохода - ответственный за вопросы образования вице-губернатор Ирина Потехина. Она задекларировала 28,1 млн рублей.

Третий - ответственный за транспорт и туризм вице-губернатор Максим Соколов с 11,1 млн.

Напомним, губернатор Александр Беглов о своих доходах отчитывается позже, отдельно от других членов правительства.