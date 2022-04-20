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Новости 19:47

Владимир Кара-Мурза подал апелляцию на свой 15-суточный арест

фото ЗакС политика Владимир Кара-Мурза подал апелляцию на свой 15-суточный арест

Журналист и политик Владимир Кара-Мурза, отбывающий административное наказание в спецприемнике из-за неповиновения полиции, обжаловал арест в суде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

"Сегодня нами подана апелляционная жалоба на постановление Хамовнического суда Москвы, который присудил Владимиру Кара-Мурзе 15 суток ареста за "изменение траектории движения" в собственном двору", - рассказал юрист.

Напомним, что Кара-Мурза, как следует из протокола, привлек к себе внимание правоохранителей 11 апреля только тем, что, по их мнению, стал странно двигаться при их появлении в поле своего зрения. Это привело к проверке документов и последующему задержанию.

По словам оппозиционера, в день задержания служебный автомобиль силовиков поджидал его у собственного подъезда.

фото: Владимир Кара-Мурза / Telegram


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